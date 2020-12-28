В областной столице произошла авария с участием сразу трех машин. Инцидент случился в минувшую субботу на улице Козленской, 57 у Вологодского институра развития образования.За рулем Рено Симбол находился 24-летний водитель без прав управления транспортным средством. Нетрезвый автолюбитель двигался по улице Козленской со стороны улицы Первомайской. Мужчина, будучи пьяным, не учел погодные и дорожные условия и врезался в притормозивший «Дэу Матиз». Машина женщины от удара влетела в «Киа Соренто».Медики доставили пострадавшую автоледи в больницу. Об инциденте сообщила пресс-служба областного ГИБДД.