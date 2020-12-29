В понедельник, 28 декабря в 15 часов 51минуту поступило сообщение о трагедии в микрорайоне Бывалово Вологды. Там на пожаре погибли люди: в квартире на улице Ярославская, дом 8а найдены двое погибших.Как сообщает МЧС по Вологодской области, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома. Сообщение о пожаре поступило в 15:37. В 15:43 на место прибыло пожарное подразделение. В комнате наблюдалось задымление. В 15:51 пожарные обнаружили двоих погибших. В 15:55 пожар был полностью потушен. Предварительная площадь пожара - 6 кв.м.В дыму погибли мужчина и женщина. По предварительным данным, это мужчина 1957 года рождения, возраст женщины устанавливается. Эвакуация людей не проводилась. В ликвидации задействовано 6 единиц техники, 23 человека личного состава.Предположительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.