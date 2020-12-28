13-метровая елка, установленная в Череповце, вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в России. Специалисты портала ТурСтат провели исследование живых елок.Возглавляет десятку лидеров 30-метровое дерево, установленное в Уфе. На втором месте - 25-метровая елка на Соборной площади московского Кремля. Третье место - у Санкт-Петербурга, также 25 метров. Четвертое - Сыктывкар, лесная красавица Коми имеет рост 23 метра. Пятая строчка рейтинга - у Углича, там установлена 21 метровая живая ель. Кроме того, в десятку вошли Данков Липецкой области (20 метров), Владимир (18), Брянск (13,5). Замыкает ТОП-10 - Череповец, 13 метров.В Вологде на площади Революции установлена искусственная ель высотой 20 метров. Самую высокую искусственную елку в России установили в Красноярске. Высота дерева почти в три раза выше вологжанки, она составляет 55 метров.