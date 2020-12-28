В областной столице поймали насильника. 12 декабря на улице Зосимовской 40-летний вологжанин напал на 38-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать.Полицейские установили личность преступника после анализа видеозаписей и экспертиз по следам и вещественным доказательствам. В результате следственных действий был выявлен генотип мужчины, ранее неоднократно судимого за сексуальное насилие.Вологжанина заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям \\"Покушение на изнасилование\\" и \\"Совершение насильственных действий сексуального характера\\".Полицейские на данный момент устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Обладающим важной для расследования уголовного дела информацией, потерпевшим, просьба сообщить в следственный отдел по Вологде СУ СК по телефону 8 (911) 538-77-58 или в ближайший отдел полиции.Напомним, ранее был задержан другой вологжанин, напавший на несовершеннолетнюю девочку в подъезде дома. Его возможных жертв тоже ищут.