Мэр Сергей Воропанов сообщил о том, как будет отмечаться Новый год в городе.В прямом эфире в социальных сетях он сообщил, что из-за коронавируса в Вологде не будет традиционных праздничных мероприятий.Так, в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы не привлекать людей в центр, не будет праздничного новогоднего фейерверка. Кроме того, праздничный концерт у главной елки города, на площади Революции, отменен.Впрочем, гуляния по улицам и площадям города не запрещены, но необходимо соблюдать социальную дистанцию. При этом рестораны или кафе будут работать до 22:00.