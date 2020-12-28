Пили и курили: в Вологде женщину госпитализировали с ожогами. 27 декабря в 10: 44 поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: улица Воркутинская, 7. Возгорание произошло в комнате на седьмом этаже девятиэтажного дома. На место выехали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Площадь пожара составила половину квадратного метра, тлел матрац. Из комнаты эвакуировали 61-летнюю женщину - она получила ожоги тела 2 степени. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Со слов сына пострадавшей, женщина с братом с утра распивали спиртные напитки и курили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.