В три часа ночи женщину успокаивали бойцы Росгвардии.Как сообщает управление Росгвардии по Вологодской области, кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из кафе на проспекте Победы в Череповце в ночь на субботу.Прибывшие на место бойцы Росгвардии выяснили, что одна из посетительниц заведения, выпив, стала вести себя неадекватно, она мешала работе персонала и отдыху клиентов. Дебоширка двигала мебель, пыталась пройти в служебные помещения кафе и скандалила.Росгвардейцы задержали ее. 43-летняя череповчанка не смогла пояснить причину своего поведения. Сотрудники вневедомственной охраны передали ее полиции