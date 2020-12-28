В Череповце сгорел автобус. ЧП случилось ночью на автостоянке.Как сообщает МЧС, огонь вспыхнул в пятом часу утра на территории автостоянки на Советском проспекте, 141.Горел автобус ПАЗ 32053, пламя повредило ГАЗель, стоящую рядом. В результате сгорела внутренняя отделка салона автобуса, моторный отсек, лакокрасочное покрытие, пластиковые детали.У ГАЗели повреждено лакокрасочное покрытие на правой стороне, боковое зеркало заднего вида, оплавились пластиковые элементы.Никто не пострадал. Причиной пожара называют короткое замыкание - был включен электроподогреватель мотора. Температура ночью в Череповце была ниже минус 25 градусов мороза.