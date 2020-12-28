В Вологде зафиксирована самая низкая температура не только в декабре, но и во всем 2020 году. Градусник показал ниже минус 27 градусов Цельсия.Об этом сообщила порталу Город Во ведущий синоптик вологодского гидрометцентра Ольга Рыкованова: Минувшая ночь выдалась самой холодной в году. В ночь с 27 на 28 декабря термометры в пригороде показывали -27,3 градуса мороза.\\" Кстати, самым холодным 28 декабря было в 2002 году. Тогда столбики термометров опускались до минус 32,6 градусов.Морозы уходят на восток, на родине Деда Мороза ночь с 28 на 29 декабря будет морозной, там ожидается похолодание до минус 30 градусов.А с запада области на Вологду уже идет потепление, 31 декабря температура составит лишь -4 градуса, возможен снег.