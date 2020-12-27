В Вологде на улице Щетинина теперь можно увидеть три гигантские раскрашенные снежные фигуры. Арт-объекты создали курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН России прямо под стенами учебного заведения.Вологжане теперь могут увидеть снежную русскую печь в натуральную величину, гигантского быка и трехметрового снеговика. Открытие фигур сопровождалось театрализованным представлением, песнями, частушками и хороводами. Об этом сообщили в группе учебного заведения Вконтакте и показали фотографии с мероприятия.Для каждого арт-объекта понадобилось по несколько машин снега. Курсанты рассказали, что особенно сложно в работе добиться прямых углов: инструментами служили лопаты, лопатки, скрепки и шпатели. Для повышения липкости снега использовали воду. Высотная работа тоже оказалась непроста, а закидывание снега на трехметровую высоту потребовало немалых сил.Однако, труд окупился сполна. Студенты прославились, как минимум, на весь район. По словам авторов, особенно приятны были благодарности маленьких детей с родителями, которые оценили их творчество.