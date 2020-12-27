В городе Устюжна Вологодской области зафиксирован вопиющий случай вандализма. На Казанском кладбище хулиганы глумились над могилами умерших вологжан. Об инциденте рассказала местная газета \\"Вперёд\\".Родственники похороненных с ужасом обнаружили могилы родных в жутком состоянии: по ним явно ходили, разбрасывали цветы и вазоны, сбивали памятники и извращались над фотографиями. Пострадали 7 могил.Сотрудники администрации постарались вернуть памятникам вертикальное положение, но, в любом случае, теперь им нужна дорогостоящая замена. Однако в полицию, по какой-то причине, поступило лишь одно заявление. Правоохранители просят родственников людей, чьи захоронения пострадали, подать заявление о возбуждении уголовного дела. Возможно, многие даже не знают о произошедшем с могилами родных.Фотографии были опубликованы в газете Вперёд.