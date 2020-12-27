В городе металлургов общественники приведут в порядок аллею на улице Гагарина: приведут в порядок постамент памятника космонавта, подпилят старые деревья, установят скамейки и урны, камеры видеонаблюдения, дополнительное освещение, проведут озеленение, уберут мусор и даже разместят портрет Гагарина на фасаде пятиэтажки. Об этом сообщило ИА 35media.Работы начнутся в следующем году по мере поступления финансирования. Проект получил поддержку мэрии и местных жителей. Председатель Городского общественного совета Андрей Гуляев сообщил, что проект уже разработан, а часть денег выделена. Субботники будут проводиться в любом случае, а департамент ЖКХ и «Спецавтотранс» помогут с аварийными деревьями.Как сообщает газета \\"Речь\\", уникальный бюст первого космонавта создал вальцовщик сортопрокатного цеха Герман Харченко. Памятник был установлен в 1977 году. По словам коллег Гагарина, внешность передана точно.