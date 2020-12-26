Молодые люди разбились в ДТП. Столкновение произошло в Вологде, на перекрестке улиц Ленинградская и Петина 25 декабря, в 21:25.у дома № 75 на улице Ленинградской в Вологде.20-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» двигался по улице Петина со стороны Тепличного в нарушение сигнала светофора повернул налево. Там двигалась другая иномарка - «Датсун он-ДО». Ею управлял 33-летний мужчина. От столкновения пострадали ехавшие в \\"Шевроле\\": сам виновник аварии и его 17-летняя пассажирка. Обоим назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Вологодской области.