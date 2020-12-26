Вологда засияла огнями к Новому году. На главных площадях города и в микрорайонах установлены ёлки с гирляндами и украшениями (некоторые даже были сделаны местными школьниками). Сегодня мэр Вологды заявил о том, что на площади Революции появились 4 новые кружевные светящиеся снежинки. Арт-объекты характеризуют Вологду, как северную столицу кружевоплетения.Напомним, в сквере у Старого рынка появилась новая светящаяся фигура - Танцующая пара. Также было принято решение заменить Звездное небо, что над Каменным мостом. На данный момент ведется монтаж новой гирлянды.Вологодский оптико-механический завод отличился и украсил в этом году свои протяженные здания не только светящейся гирляндой: у главного входа расположились прелестные ёлочки, фигурки Дедов Морозов, снеговика и Снегурочки. На завод даже проецируются поздравления и небольшие анимации. Вологжане стали устраивать там новогодние фотосессии.Комсомольская правда писала и о том, как украшен к Новому году Череповец.