В городе металлургов вандалы испортили остановочный павильон у Дворца химиков. Хулиганы закрасили краской поликарбонат. Заместитель директора муниципального предприятия \\"Спецавтотранс\\" заявил, что внешний вид остановка потеряла, а была совсем новая. Краску попытаются отмыть, но, как показывает практика, свежий вид уже не вернуть. Скорее всего, понадобится замена листов поликарбоната. Об инциденте сообщили на официальном сайте Череповца.Еще в ноябре вандалы раскрасили новую остановку на Набережной. После того, как их поймали, нарушители попытались отмыть надписи, но не смогли. Их родители заплатили 12 тысяч рублей за замену испорченных стёкол.