В Вологде водитель грузовой ГАЗель нарушил правила дорожного движения - за его ошибку поплатился пожилой пешеход. ДТП произошло в минувшую пятницу около полудня у дома № 76 на улице Чернышевского.46-летний автолюбитель проехал регулируемый перекресток на красный свет. В результате, ГАЗель наехала на 66-летнего пешехода, который согласно ПДД переходил дорогу на зеленый.Пенсионера госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Вологодской области.