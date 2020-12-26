Вологжанин явился в Арбитражный суд Вологодской области с запрещенными предметами. Мужчину на входе в здание предупредили об ответственности за нарушение правил в суде, но добровольно сдавать сомнительные вещи он отказался - заявил, что таких не имеет.Сотрудники охраны провели осмотр: сработали датчики стационарной установки лучевой диагностики. В портфеле вологжанина обнаружены три патрона разного калибра. Нарушителя задержали, был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».Напомним, к проносу в здания судов запрещены все виды огнестрельного, газового, травматического и холодного оружия, колюще-режущие предметы, взрывоопасные, быстровоспламеняющиеся вещества и жидкости, спиртные напитки. Об этом сообщила Пресс-служба УФССП России по Вологодской области.