В Череповце губернатор поблагодарил и подарил наручные часы с символикой Вологодчины двум инспекторам ДПС: Сергею Круглову и Владиславу Погодину. 11 декабря они перекрыли путь ВАЗ-2112, который мчался прямо на пешеходов, переходящих по зебре проезжую часть: люди шли всего в пару метрах от машины правоохранителей. Позже выяснилось, что водитель-гонщик был под действием наркотиков.«Времени для принятия решений было очень мало, какие-то секунды. Произошло столкновение. Мы вышли из машины, чтобы посмотреть, нет ли пострадавших. Пешеходы испугались и разбежались, это мы увидели позже на видеозаписи с камер. На месте установили, что транспортное средство снято с регистрации, госномера и свидетельство находятся в розыске. Водитель и пассажиры оказали нам сопротивление при попытке изъять госномера», – рассказал старший инспектор ДПС по Череповцу старший лейтенант Сергей Круглов.