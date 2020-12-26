В Череповце начала свою работу первая новогодняя ярмарка. У Дворца Металлургов можно закупиться сувенирами, новогодними украшениями, игрушками, сладостями, выпечкой, выбрать подарки для близких.Или просто прогуляться и почувствовать приближение праздника. Кроме того, площадь Молодежи щедро украсили светящимися фигурами - есть, где сфотографироваться.Ярмарка продлится до 7 января. График работы:– 26 декабря: с 15 до 20 часов– 27 декабря: с 11 до 19 часов– 28, 29, 30 декабря: с 15 до 20 часов– 31 декабря: с 11 до 19 часов– 1 января: с 15 до 19 часов– 2-7 января: с 11 до 19 часов.