Для улучшения работы системы здравоохранения принимаются меры по цифровизации сферы. 1198 комплектов компьютерной техники получат медучреждения Вологодчины. Оборудование уже поступило в область, сообщает департамент здравоохранения.Оборудование приобретено по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» национального проекта «Здравоохранение». Техника необходима для работы медперсонала в региональной медицинской информационно-аналитической системе.Это уже вторая поставка компьютерного оборудования в 2020 году. Летом в больницы, поликлиники, амбулатории на ФАПы было передано 1000 комплектов компьютерной техники.Также в рамках создания цифровой инфраструктуры социально значимых объектов ФАПы области подключают к скоростному интернету. К концу 2021-го такая работа будет проведена во всех 460 фельдшерско-акушерских пунктах Вологодчины.Как рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков, ФАПы оборудуются автоматизированными рабочими местами, которые объединены единой комплексной информационной системой. Это существенно расширяет возможности медицинских работников на местах. В информационной системе ведется выписка льготных лекарств, осуществляется запись к специалистам и вносятся сведения о состоянии здоровья пациентов. В 2019 скоростным интернетом обеспечено 76 ФАПов, в 2020 году - 108, в 2021 году будут подключены все остальные фельдшерско-акушерские пункты.