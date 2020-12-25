В июле в Череповце 57-летний пассажир напал на таксиста. Во время поездки мужчина внезапно набросил ремень от сумки на шею водителю и начал душить. Пострадавший сумел затормозить и с помощью другого пассажира освободиться.Череповчанин вину не признал, а рассказал интересную историю: он якобы хотел накинуть борсетку на подголовник, но промахнулся. Суд мужчине не поверил и назначил по статьям «Угроза убийством» и «Побои» 270 часов обязательных работ в свободное от основной работы время. Об этом сообщила областная Прокуратура.