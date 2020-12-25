В Вологодской области за стуки заболело 366 человек, умерло 7.Согласно официальной статистике, в регионе на 25 декабря 2020 было выявлено инфицированных 21296 человек, умерло 366, выздоровело 16508. Активных случаев - более 4 тысяч.Аналитический портал Сбербанка SberIndex спрогнозировал, что к 31 декабря в России переболеет 11,3% населения - более 16 миллионов человек. Это значительно выше официальной статистики.Проанализировав официальную статистику и данные тестирования своих сотрудников, специалисты заявили, что «данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни».Без «сплошного» тестирования такие случаи остаются невыявленными. В свою очередь, это «завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев», считают аналитики.