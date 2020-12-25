Гость из райцентра совершил сразу два преступления всего за один день. Как только 33-летний житель Сокола вышел из автобуса в Вологде на улице Чернышевского, сразу приметил автомобиль с гаджетом внутри. Мужчина разбил камнем стекло Нивы и украл навигатор за 15 тысяч рублей.Вечером того же дня, приезжий и его друг познакомились с дамой. Гостеприимная вологжанка приняла мужчин у себя дома и позже поплатилась за это. Во время застолья, сокольчанин скрытно похитил планшет хозяйки за 15 тысяч рублей.Преступника задержали, в преступлениях он сознался. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения за каждую совершенную кражу.