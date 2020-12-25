Вологодские врачи присоединились к новогоднему антиковидному флешмобу.В социальной сети «ВКонтакте» они размещают свои фотографии в защитных костюмах с призывами: «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19».Придумали акцию врачи Краснодарского края. Сейчас с хештегом #НеВстречайтеНовыйГодсНами#COVID19 свои фото публикуют медики всей страны. Первыми на Вологодчине к флешмобу присоединились работники моногоспиталя Вологодской городской больницы № 1. Как сообщает депатрамент здравоохранения, на этаже появилась новогодняя елка, украшенная пожеланиями провести праздник без COVID-19.К набирающей обороты акции постепенно присоединяются коллеги из больниц и поликлиник, которые не работают в моногоспиталях. Все медики просят одного: оставаться в праздники дома. Почти каждый пост после слов призыва заканчивается фразой: «Ну что, проведём этот Новый год дома?»