Военные отпустили призывников, которым пообещали отправить в войска, несмотря на то, что ранее они были признаны негодными по состоянию здоровья. Как сообщала \\"Комсомолка\\", мама одного из них обратилась в СМИ. Ее сын прибыл в областной военкомат с решением городской комиссии о негодности к службе в армии, но его \\"забрали в армию\\" - не отпустили домой, оставили там ночевать, объявив, что пойдет служить. По версии родителей, в регионе так пытаются выполнить план по осеннему призыву.Вместе с 20-летним Георгием Бойцевым отпустили и товарища - 23-летнего Дениса Макаревича, со схожей историей призыва: комиссия при городском военкомате определила, что от службы освобожден.После опубликования вопросов в СМИ, вечером 24 декабря юношей отпустили домой: медицинская комиссия внезапно признала их \\"временно негодными\\" для прохождения службы.В областном военкомате поясняют, что процедура медкомиссии проходила согласно закону. Областной военкомат имеет право проверить решение городской комиссии. Как цитирует слова сотрудника военкомата Андрея Крупнова портал \\"Город Во\\", юношей и так бы отпустили после всех положенных процедур и без привлечения внимания СМИ.