В Череповце к лету 2021 года построят скейт-парк - там смогут кататься и делать трюки любители скейтбордов, самокатов, велосипедов. Новый спортивный объект собираются разместить у Дворца Металлургов.Скейт-парк будет залит полированным бетоном - стандартный материал для такого сооружения. Проектировщики обещают: и начинающие, и профессионалы получат удовольствие от катания. Конфигурация позволяет выполнить большое количество трюков за серию.Подрядчик из Санкт-Петербурга заявил, что высаженные на месте деревья будут по возможности сохранены.