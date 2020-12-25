В городе металлургов четверо местных жителей совершили дерзкую кражу. Они вывезли с территории крупного предприятия 10 тонн цветного и черного металла. Мужчины успели сбыть одну партию металла, на второй их задержали прямо на скупке во время отгрузки, грузовик с третьей партией был обнаружен позже.Оказалось, что в преступлении участвовали действующий и бывший сотрудники охраны предприятия. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Мужчинам 36-47 лет грозит до 10 лет лишения по статье Кража. Они находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Череповцу.