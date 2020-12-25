В областной столице вечером минувшего четверга произошла страшная авария у дома №2 по улице Герцена. Прямо напротив областного Правительства в 20:35 столкнулись «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген Гольф».35-летняя женщина-водитель Мерседеса при выезде с второстепенной Пушкинской на главную Герцена не предоставила преимущества в движении Фольксвагену. Удар оказался такой силы, что Мерседес выбросило на газон - там машина встретила столб и дорожный знак.Пострадали трое: два водителя и пассажирка Фольксвагена. Медики приняли решение госпитализировать только виновницу аварии. Об этом сообщила пресс-служба областного ГИБДД.