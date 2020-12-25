В городе металлургов стартовал интерактивный исторический квест \\"Че1777: стальной элемент\\". Установив на смартфон бесплатное приложение Izi Travel, можно узнать об истории достопримечательностей Череповца, зданий, знаковых мест, привычках и нравах людей прошлого. Всего 50 точек притяжения. Экскурсия озвучена профессиональными актерами.Участники во время прогулки по городу выполняют задания и узнают много нового. В квесте первыми поучаствовали родители и дети из многодетных семей.\\"Я открыла для себя много нового: не знала, как ловили рыбу в древности. Квест интересный, динамичный, интерактивный, должен быть интересен детям любого возраста\\", - рассказа многодетная мама.Карту, кодовое слово и инструкции для участия в познавательной игре можно получить в туристско-информационном центре на Советском, 19. Оплачивать нужно лишь в ход в музеи. Можно приобрести карту гостя - тогда на музеи будет скидка 20%. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.