На крыльце школы №9 Вологды прошла торжественная церемония вручения «значков безопасности» второклашкам. Светоотражатели передали в рамках городской акции «Будь в тренде!». Представители ГИБДД вместе с Дедом Морозом рассказали школьникам о важности фликеров, ведь многие дети ходят в школу и на дополнительные занятия самостоятельно. Светоотражатели помогают водителям заметить пешехода на расстоянии 150-300 метров, без них при ближнем свете фар лишь на 25-50 метров.Старт проекту дал мэр Вологды: был заключен контракт с местным производителем светоотражателей. Продукция, по словам властей, оказалась относительно дешевой, прочной и выдерживает стирку. Управление образования города закупили 5,5 тыс. фликеров для 42 школ.В рамках проекта «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети города» были также смонтированы 10 резинокордовых искусственных дорожных неровностей на улицах Карла Маркса, Возрождения, проспекте Победы и у школ № 3, 10 и 25, созданы умные пешеходные переходы на перекрестках Благовещенская - Ленинградская и Мохова - проспект Победы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.