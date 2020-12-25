В Череповце бдительные местные жители вечером 23 декабря сообщили в дежурную часть о возможно пьяном водителе, который направляется в сторону Индустриального района на Ниссан Альмера.Наряды ДПС получили информацию и стали мониторить похожие автомобили. Однако, на призывы остановиться схожая по описанию иномарка ответила продолжением движения. Водитель согласился притормозить лишь после преследования - наверное надеялся, что правоохранители отстанут. В машине находился 4-летний ребенок в автокресле, а в салоне витал резкий дух спиртного. Согласно алкотестеру, мужчина был пьян на 0,7 промилле. Он пояснил, что собирался встретить жену с работы, поэтому и взял с собой сына.Ребенка передали матери, машину - на штрафстоянку. На череповчанина составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.Напомним, что недавно подобный случай произошел с автоледи. Нетрезвая череповчанка катала по городу 4-летнего сына, правда погоня была более красочной, чем в этот раз.