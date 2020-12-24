О беспрецедентном случае рассказывает портал ГородВо. В редакцию обратилась мама призывника.Она сообщила, что, якобы, ее 20-летнего сына не выпускают из военкомата, обещая отправить служить. Хотя ранее юноша был признан непригодным для воинской службы. Он \\"не прошел\\" городскую комиссию: врачи выявили серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у него недостаток веса, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Кроме того, молодой человек помогает матери ухаживать за парализованным отцом.Мать сообщила журналисту Города Во, что 23 декабря юноша отправился на призывной пункт на улицу Челюскинцев, там он должен был пройти окончательную комиссию, после которой ему полагалось получить «военный билет» и пожизненную отсрочку от армии.Но вместо этого его не выпустили с призывного пункта,и, якобы, пообещали отправить служить. В результате на момент обращения в редакцию юноша целые сутки провел в военкомате, его не кормили и не обращали внимание ухудшения состояния здоровья.Женщина звонила в военкомат, по телефону врач подтвердил, что перед окончанием призыва в регионе значительный недобор, так что даже с проблемами со здоровьем призывника отправят служить.По сообщению портала Город Во, на призывном пункте на улице Челюскинцев есть еще несколько юношей, которых ранее городская комиссия признавала непригодными к службе.