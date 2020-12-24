В Великом Устюге осудили убийцу матери. Собранные Великоустюгским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении убийства матери и кражи ее имущества. ЧП случилось 28 августа 2020 года: в доме в переулке Лесников Великого Устюга обнаружили тело женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти. Тревогу подняла родственница: пенсионерка внезапно перестала отвечать на телефонные звонки. После вскрытия запертой двери дома выяснилось, что женщина убита: в области головы обнаружены множественные рубленные раны в области головы.Следователям и оперативникам удалось установить, что временами у пенсионерки проживал ее 33-летний сын, ранее судимый за разбой, угрозы убийством и корыстные преступления. Как выяснилось, из жилища женщины пропал мобильный телефон, документы и другие вещи.Соседи последний раз видели погибшую живой 26.08.2020, в тот же день сын женщины собирался уехать в Вологду.Как оказалось, сын погибшей действительно уехал и арендовал в Вологде квартиру. В ходе обыска следователем-криминалистом была изъята одежда подозреваемого для проведения экспертных исследований следов крови, а также вещи потерпевшей, пропавшие из ее квартиры.Задержанного доставили в Великий Устюг, там мужчина признался в совершенном убийстве. Он рассказал, что в ночь на 27 августа он, будучи пьяным, пришел к матери. Она стала упрекать за его образ жизни, они поссорились. В ходе конфликта он схватил топор и нанес им удары по голове.После убийства матери он обыскал квартиру, и забрал ювелирные изделия (золотой браслет, цепочки, кольца и серьги, золотую иконку, крест), а также мобильный телефон. Уходя, он завесил окно одеялом и запер входную дверь на ключ.Также мужчина забрал из квартиры банковские карты матери, которыми он пользовался в магазинах и снимая наличные в банкоматах. Ущерб составил более 123 тыс. руб.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает СУ СК по Вологодской области.Собранные Великоустюгским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении убийства матери (ч.1 ст.105 УК РФ) и кражи ее имущества (п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ).28.08.2020 следователям поступило сообщение об обнаружении в доме в переулке Лесников города Великий Устюг тела женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установив, что пенсионерка внезапно перестала отвечать на телефонные звонки, о чем ее родственница сообщила в полицию. После вскрытия запертой двери дома выяснилось, что женщина убита. При осмотре места происшествия следователи обнаружили множественные рубленные раны в области головы погибшей.В ходе грамотно организованных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что временами у пенсионерки проживал ее 33-летний сын, ранее судимый за разбой, угрозы убийством и корыстные преступления. Из квартиры, как выяснили следователи, пропал мобильный телефон, документы и другие вещи потерпевшей. Соседи по дому последний раз видели погибшую живой 26.08.2020. Следователям удалось установить, что в тот же день сын женщины упомянул о своем переезде в Вологду.Следствие с привлечением сотрудников органов внутренних дел организовало розыск подозреваемого, в том числе в областном центре. К работе в Вологде подключились следователи-криминалисты аппарата управления регионального СКР. В результате удалось вычислить место нахождения мужчины и задержать его в арендованной им квартире, где в ходе обыска следователем-криминалистом изъята одежда подозреваемого для проведения экспертных исследований следов крови, а также вещи потерпевшей, пропавшие из ее квартиры.Задержанного доставили в Великий Устюг, где после предъявления всех собранных в отношении него доказательств мужчина признался в совершенном убийстве, пояснив следствию, что в ночь на 27 августа он в состоянии опьянения пришел к матери, которая стала упрекать за его образ жизни и они поссорились. В ходе конфликта он схватил топор, нанеся им удары потерпевшей. В попытке скрыть произошедшее мужчина окно завесил одеялом и, уходя, дверь запер входную дверь на ключ.Как выяснили следователи, после убийства матери обвиняемый решил похитить ее имущество и денежные средства с банковских счетов. Он обыскал квартиру и забрал ювелирные изделия (золотой браслет, цепочки, кольца и серьги, золотую иконку, крест), а также мобильный телефон. Также мужчина обнаружил эмитированные на имя матери банковские карты с которых позднее похитил денежные средства, расплачиваясь ими в магазинах и снимая наличные в банкоматах. Ущерб составил более 123 тыс. руб.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Версия для печатиВерсия DOCВерсия PDF