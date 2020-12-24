В Вологде продолжается расследование уголовного дела о попытке изнасилования несовершеннолетней. 44-летний местный житель задержан по подозрению в совершении преступления. Он уже был ранее судим по подобным статьям. В этот раз, 12 декабря вологжанин напал на 15-летнюю девочку с \\"целью удовлетворения половых потребностей\\". Мужчина сбежал, когда услышал, как открывается дверь квартиры. На месте преступления обнаружены схожие отпечатки пальцев.Задержанный рассказал, что приметил жертву на улице и проследил за ней. В подъезде схватил сзади и зажал рот. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.На данный момент полицейские ищут других пострадавших от действий задержанного. Если вы обладаете информацией о жертвах преступника, позвоните в следственный отдел Вологды СУ СК по телефону 8 (962) 672-61-76 или в отдел полиции.