Эльбрус Карсанов творчески подошел к ремонту исторического здания и поплатился. Речь идет о здании знаменитой железнодорожной бани на улице Мира, 40.Предприниматель проделал двери вместо окон без согласования с комитетом по охране исторического наследия. На него подали в суд.Напомним, в 1927 года в кирпичном здании с колоннами располагался банно-прачечный комбинат железной дороги, затем - бани. Несколько лет назад здание было продано, там располагается \\"Пятерочка\\". Как сообщает областная пресс-служба судов, здание признано исторически ценным градоформирующим объектом, ценной застройкой.В январе 2020 года в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области поступила информация, что в здании появились дверные проемы вместо оконных. При этом документация для проведения работ не согласовывалась, историко-архивными исследованиями объемы реконструкции и ремонта не подтверждались.Суд признал Карсанова виновным в совершении правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 20 000 рублей.