17 человек признано погибшими от коронавируса за прошедшие сутки. Это самое страшное число жертв за всю пандемию. Всего болезнь унесла жизни 359 вологжан.По данным оперативного штаба за 24 декабря, в регионе зафиксировано 369 новых заражений коронавирусом, всего с начала пандемии в области заразились 20932 человека. Как показывает общероссийская статистика, около 18 процентов переносят бессимптомно.В Вологодской области от коронавируса умирает примерно каждый 58 человек, не считая тех, кто, будучи инфицированным, умирает от других причин.За сутки выздоровело 357 человек, сначала пандемии поправилось 16153 жителя области.