В Вологде на главной площади появилась новая 20-метровая ель. Монтаж и украшение праздничного дерева на площади Революции завершены. Подрядчик из Санкт-Петербурга справился с установкой каркаса и искусственной хвои, монтажом украшений за четыре дня.В Вологде должна была появиться живая ель,но подрядчик сорвал сроки. Уже в декабре были проведены новые конкурсные процедуры.Как сообщает администрация города, украшена ель гирляндой, длина которой составляет почти 2 километра, звездами большого и малого размера, снежинками и пластиковыми шарами. Всего на елке более 500 украшений.На Кремлевской площади также установлена и наряжена искусственная ель, уже находившаяся в распоряжении Администрации города.В микрорайонах города появились 19 живых елей высотой до 9 метров. При поддержке социально ответственного бизнеса установлены новогодние деревья во Фрязиновском парке, Тепличном микрорайоне, на аллее вдоль ул. Копанки и в сквере 825-летия Вологды. На площади у вокзала украсили две сосны.