В Череповце бармен продал алкоголь несовершеннолетней девушке и поплатился.Покупательница оказалась подставным лицом - она сделала вид, что не слышит просьбу предъявить паспорт.Интересно, что начальник 22-летнего бармена заранее знал о предстоящей проверке и предупредил его. Но это не помогло. Бармен не устоял перед просьбой малолетней.Как сообщает пресс-служба судов области, проверка происходила 23 октября в ресторане «Ice Beerg». 2 бутылки сидра по 0,5 л крепостью 5,5% стали вещдоком, молодой человек нарушил федеральный закон и предстал перед судом.В суде юноша вину признал. Он рассказал, что в тот день ему звонил начальник и предупредил, что будет проверка. К нему подошла девушка и попросила продать ей 2 бутылки спиртного. Он попросил ее предъявить паспорт, но девушка, видимо, не расслышала. Он продал ей спиртное по неопытности. Как стало ясно позже, это и была проверка.Мировой судья оштрафовал бармена по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния). Он назначил штраф 15 000 рублей - это ниже минимального размера, предусмотренного статьей.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.