Мужчина в Сямже спалил чужой дом. Он развел костер прямо под крыльцом.ЧП случилось 23 декабря. В 00: 42 пожарным поступило сообщение о том, что горит частный дом в Сямже по адресу улица Румянцева, 14.На место выехали 9 человек личного состава и 4 единицы техники.Дом сгорел почти полностью: площадь пожара составила 106 квадратных метров, уничтожены кровля и чердачные перекрытия дома, повредились несущие стены и перегородки дома, выгорел сарай.Как оказалось, дом принадлежит женщине 56-летней женщине, проживающей в Санкт-Петербурге. Установлено, что до пожара под крыльцом дома жег костер 41-летний мужчина без определенного места жительства, освободившийся и из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.