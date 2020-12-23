В областной столице на камеры видеонаблюдения попал преступник. Мужчину подозревают в краже чужого имущества.Инцидент произошел в конце октября. Компания мужчин отдыхала в кафе на улице Ильюшина. Один из них перебрал и его препроводили на воздух. В этот момент в помещение зашел неизвестный. Он увидел пакет и забрал его себе. Молодой человек похитил поисковый магнит стоимостью 5 тысяч рублей. Его лицо попало на запись камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье \\"Кража\\". Воришке грозит до 2 лет лишения.Пресс-служба УМВД уточнила приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, обувь темного цвета и черную бейсболку.Если вы имеете информацию о данном человеке, сообщите в полицию или по телефонам в Вологде (8172) 76-52-14, 8-951-740-53-03 или «02».