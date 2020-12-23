В Кичменгско-Городецком районе женщина воровала березовые поленья соседа. Мужчина узнал об этом, когда заметил свою собственность у чужой калитки. Неизвестно, что сподвигло вологжанку на такой поступок, но потерпевший смог доказать ее вину в суде.Оказалось, что владелец пропавших дров пометил свое имущество красным цветом. Мировой судья признал женщину виновной в мелком хищении и назначил ей административный штраф в 1 тысячу рублей. Вологжанка на рассмотрение дела не явилась. Об инциденте рассказала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.