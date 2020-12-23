В Вологде проходит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на пропаганду безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад №43 «Ручеек». Детям в игровой форме рассказали о правилах поведения на улице зимой и основах ПДД.Дошколята запомнили, как безопасно передвигаться во дворе, и насколько важно носить световозвращающие элементы. Зимой долгое время темно, на проезжей части - скользко, поэтому жизненно необходимо обозначать себя на дороге фликерами.