В лесу у деревни Дор, что находится в Нюксенском районе, поисковикам удалось найти пропавших брата и сестру. Но к тому моменту было уже поздно...В минувшее воскресенье 65-летний мужчина и 53-летняя женщина отправились на охоту, предположительно к Бобровскому болоту, однако вечером обратно домой в деревню Матвеевская не вернулись. Родственники заволновались и началась поисковая операция. Был обнаружен автомобиль пропавших. К привалу охотников спасатели сумели выйти лишь во вторник: у потухшего костра были найдены два тела с признаками переохлаждения.Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, об этом сообщило региональное управление СК РФ.