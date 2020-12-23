В Вологде ДТП закончилось дракой. ЧП произошло на на перекрестке улиц Ленинградская и Новгородская в половину шестого вечера в минувший вторник. Несколько мужчин не дождались разрешающего сигнала светофора и выпрыгнули на проезжую часть на красный свет. В итоге, одного из них сбили. Пешеход от удара отлетел на несколько метров. После того, как пострадавшего подняли и отряхнули, завязалась потасовка, которая попала на запись камер видеонаблюдения.Водителю, вероятно, не понравилось, что нарушитель рискнул своей жизнью, а заодно и свободой автолюбителя, чтобы сэкономить минуту времени. Мужчину пришлось держать, чтобы он не добрался до сбитого пешехода. Группы начали толкаться, а потом пострадавший со своей компанией просто ушел. Автомобилист же остался ждать сотрудников ГИБДД.