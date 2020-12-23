В областной столице открыли ледовую дорожку стадиона Локомотив. Зимние катания проводятся с 19:30 до 20:30, касса работает по безналичной оплате с 18:30. Об этом рассказал мэр Вологды в соцсетях. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора одновременно кататься смогут не более 200 человек, это половина от нормы. Рекомендовано соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра все время пребывания на стадионе. В пункт проката пускают лишь в масках и 5 человек за раз. Гардероб работать не будет вовсе. На стадионе присутствует врач для оказания медпомощи.Вологжанам 65+ выделили отдельный сеанс катания в пятницу - он бесплатный и организован днем. Помимо стадиона Локомотив, катки открыты на стадионе Динамо и во дворах жилых домов в нескольких микрорайонах Вологды.За час катания взрослым придется выложить 200 рублей, детям до 14 лет - 100 рублей. Напоминаем, работает только безналичный расчет.Вологжане уже успели пошутить насчет отсутствия гардероба, что приезжать на стадион придется сразу на коньках - по заледеневшим тротуарам.