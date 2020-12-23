В Вологде накануне вечером в продуктовом магазине на улице Возрождения сотрудникам пришлось вызвать вневедомственную охрану. Работники супермаркета пояснили, что женщина разбила спиртное на выходе. Как оказалось, это была ошибка уже на последней стадии кражи.Правоохранители выяснили, что покупательница выждала, когда рядом никого не будет, и спрятала под куртку несколько бутылок алкоголя. Она прошла мимо кассы, но на подходе к дверям спиртное предательски выскользнуло и громко разбилось, а ее преступление вскрылось.Теперь 46-летней вологжанке грозят две статьи: \\"Уничтожение или повреждение чужого имущества\\" и \\"Мелкое хищение\\". Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.