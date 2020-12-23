В Череповце осудили 42-летнего местного жителя. Следствие установило, что в мае знакомые выпивали на квартире. 37-летний гость улёгся спать на кровать хозяина, что очень не понравилось последнему. Подсудимый схватил бейсбольную биту и ударами по телу потерпевшего начал выражать свое негодование. Недовольный поведением гостя мужчина причинил ему спортивным инвентарем черепно-мозговую травму, переломы ребер и другие травмы.Несмотря на побои, пострадавший остался у радушного хозяина до следующего дня. Потом ушел домой, а 14 мая скончался от травмы головы. Об этом сообщил СУ СК по Вологодской области.Череповчанина, причинившего тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, осудили на 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.