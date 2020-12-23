Губернатор Вологодской области на собрании оперативного штаба по коронавирусу уточнил правила проведения новогодних праздников в регионе.Эпидемиологическая ситуация, по мнению властей, позволяет устраивать гуляния на открытом воздухе. Однако не нужно забывать о масочном режиме и социальной дистанции, рекомендуется избегать мест скопления людей и желательно праздновать окончание 2020 года в семейном кругу. От личного контакта с пожилыми родственниками стоит отказаться, чтобы не заразить их смертельным вирусом.\\"Психологическое состояние граждан сложное, поэтому не надо отбирать у людей праздник\\", - заявил Олег Кувшинников. Даже вотчина Деда Мороза готова принимать туристов.В регионе все еще действуют ограничительные меры, введенные осенью: на спортивных мероприятиях запрещено присутствие зрителей, количество посетителей развлекательных учреждений ограничено, заведения общепита ночью должны быть закрыты, корпоративы в зданиях не рекомендованы, детские ёлки пройдут без родителей и без смешения групп.