В Череповце объявили войну незаконным конструкциям. Это планомерная работа по наведению порядка в городе. Ранее сообщалось,что для очистки города от снега массово вывозят брошенные автомобили.Как сообщает мэр города Вадим Германов, старт операции по борьбе с рекламой был дан в Заречье. Там убрана громоздкая рекламная конструкция около ТЦ «Мир», на проспекте Победы,103.В Череповце самовольно установлено 30 билбордов и вывешено 142 рекламных полотна на зданиях. По словам мэра, они \\"не согласованы вообще ни с кем...\\"Сначала власти, как и в случае с автомобилями, обратились к предпринимателям с просьбой убрать конструкции. Но, не получив отклика, пошли на крайние меры.Город за свои средства демонтирует рекламные конструкции, а затем выставит счета за их хозяевам.