Депутат Антон Холодов вышел из популярной партии

Антон Холодов помогает медикам, борющимся с ковидом.

Депутат Антон Холодов вышел из ЛДПР. Антон Холодов - один из самых популярных политиков, он имеет свою общественную приемную, в том числе мобильную, активно работает с обращениями граждан по самым разным вопросам, общается с вологжанами в соцсетях,

По мнению журналистов, это идеальный депутат - чемпион по производству новостных поводов, наиболее открытый и доступный для населения и прессы, активно ведущий социальные сети. При этом партийную связь он ярко не позиционировал, на последних выборах на губернаторское кресло не претендовал.

Благодарности от людей в сетях свидетельствуют, что его работа приносит результат, что сложно сказать, например, о многих других народных избранниках. Недавно он переболел коронавирусом и личным примером показывает, как помогать медикам в этих сложных условиях - стал волонтером.

Антон Холодов вышел из партии, при этом, как сообщает портал Город Че, он признает, что партия ЛДПР — наиболее эффективная и конструктивная оппозиционная политическая сила Вологодской области и России. Однако: "Нельзя с одной стороны критиковать, а с другой — совместно работать. Это какое-то раздвоение личности получается. Поэтому я принял решение выйти из оппозиционной партии и сосредоточится на добровольчестве, на прямой помощи людям", — написал Антон Холодов.

По ощущениям многих вологжан, они и не подозревали, член какой партии депутат. "Партийная принадлежность значения не имеет", — пояснил депутат порталу Gorodche.ru. И в ближайшее время он не намерен вступать в какие-либо партии.